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Минстрой предложил наказывать жильцов, которые не пускают газовиков для проверки

Ведомство начало разработку такого законопроекта

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Минстрой предложил ввести наказание для жильцов за недопуск сотрудников газовых компаний, которые приходят в квартиры проверять газовое оборудование. Ведомство готовит такой законопроект, сообщил замминистра строительства и ЖХК Максим Егоров.

Он напомнил, что чаще всего взрывы бытового газа в жилых домах происходят из-за неправильного использования плит и другого оборудования, а также из-за их низкого качества.

По словам Егорова, на данный момент в России проверили больше 75% газифицированного жилья. Завершить проверку ведомство рассчитывает к концу года.

Проверяющие выявили множество нарушений, чаще всего это забивка или закрытие вентиляционных систем или использование оборудования, которое вышло из строя. "Самое примитивное - это использование газовых шлангов, при соединении которых происходит отход", - отметил замминистра.

Минстрой ЖКХ Маким Егоров

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