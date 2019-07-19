Адвокат Шестуна сообщил о вызове в СКР генерала ФСБ Ивана Ткачева

С ним побеседуют по жалобе бывшего чиновника на коррупцию

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Следователи вызвали на беседу генерала ФСБ Ивана Ткачева для проверки заявления бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна. Допрос состоится на следующей неделе, сообщил адвокат бывшего чиновника Олег Шляхов.

По его словам, Главное военное следственное управление СК по Москве проводит доследственную проверку по жалобе Шестуна на коррупцию со стороны некоторых должностных лиц ФСБ. В жалобе были названы конкретные имена, места и суммы. Чиновник в том числе утверждал, что Ткачев вымогал у него взятки.

Шестун с середины июня 2018 года находится в СИЗО. Его подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах, отмывании, незаконном предпринимательстве и получении крупной взятки. Он вину не признает и утверждает, что его преследуют по политическим мотивом. До задержания он публиковал видеообращения, в которых рассказывал об угрозах со стороны ФСБ.

18 июля 2019 года Шестуну предъявили обвинение в окончательной редакции. Расследование его дела завершено.

Следствие считает, что в 2008-2014 годах Шестун незаконно передал четыре участка земли в Серпуховском округе частной компании, причинив государству ущерб в размере 62 млн рублей. Потерпевшей стороной по этому уголовному делу признана администрация Серпуховского округа. Также его обвиняют в получении 9 млн рублей взяток от главы департамента спорта Серпуховского района Татьяны Гришиной.