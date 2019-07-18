Следствие предъявило обвинение экс-главе Серпуховского района Подмосковья

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну предъявили обвинение в окончательной редакции по делу о коррупции, сообщила "Интерфаксу" его супруга.

"Сегодня следователь зачитал обвинение в окончательной редакции Александру Вячеславовичу. В следственный кабинет СИЗО "Матросская тишина" конвой вынес его на носилках - из-за третьей длительной голодовки он практически не может самостоятельно передвигаться", - сообщила Юлия Шестун агенству в четверг.

Таким образом, следственные действия по делу экс-главы Серпуховского района Подмосковья завершены, следующая стадия - ознакомление обвиняемого и адвокатов с материалами расследования.

Обвинение Шестуна в итоговой редакции осталось прежним: ему вменяется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализация денежных средств (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), полученных в результате совершения преступления, незаконная предпринимательская деятельность (ст. 289 УК РФ) и получение особо крупной взятки.

Как сообщалось, по версии следствия, в 2008-2014 годах Шестун незаконно осуществил передачу четырех земельных участков в Серпуховском округе частной компании, в результате чего государству был причинен ущерб в размере 62 млн рублей. Потерпевшей стороной по этому уголовному делу признана администрация Серпуховского округа.

Кроме того, следствие полагает, что глава департаментов спорта Серпуховского района Татьяна Гришина через посредника, в течение шести лет - с 2012 по 2018 годы - передала Шестуну взятку на общую сумму около 9 млн рублей.

Шестун отвергает все обвинения и называет свое уголовное дело заказным и политически мотивированным.

Юлия Шестун в разговоре с "Интерфаксом" в четверг также сообщила, что в настоящее время супруг находится в критическом состоянии из-за третей в течение этого года голодовки, которую он держит под арестом.

"Перед началом зачитывания обвинения адвокаты усомнились в том, что он в сознании и несколько раз пытались это проверить, однако за обвиняемого отвечал тюремный врач, говоря, что Шестун все понимает и все слышит", - пояснила супруга экс-главы Серпуховского района.

"Александра Шестуна, накрытого одеялом, внесли на носилках в следственный кабинет. Визуально он либо находился в бессознательном состоянии все время, либо как будто крепко спал. Он очень худой. Врач сказал, что весит он 69,7 кг. Ни на чьи вопросы он не реагировал. Только несколько раз, когда его сильно тормошил врач, он что-то нечленораздельное бурчал, похожее, на "мне плохо". Тем не менее врач сказал, что Шестун все понимает, все слышит и ориентируется в пространстве, - рассказал, в свою очередь, адвокат Шестуна Андрей Гривцов.