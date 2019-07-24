ЕСПЧ принял жалобу бывшего главы Серпуховского района Шестуна

Бывший чиновник оспаривает свой арест и жалуется на условия в СИЗО

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна на арест и бесчеловечные условия содержания в СИЗО, сообщила его адвокат Каринна Москаленко.

В жалобе говорится, что в отношении бывшего чиновника нарушены его права на свободу и личную неприкосновенность (части 3 и 4 статьи 5 Европейской конвенции по правам человека). Защита Шестуна считает, что для его ареста не было оснований, что преждевременное лишение его свободы может повлиять на приговор. Также Москаленко отметила, что в СИЗО ее клиенту не оказывали необходимую медицинскую помощь.

Бывшего чиновника больше года держат в предварительном заключении по подозрению в мошенничестве, отмывании, незаконном предпринимательстве и получении крупной взятки. За это время он трижды объявлял голодовку и один раз пытался покончить с собой.

По версии следствия, в 2008-2014 годах Шестун незаконно передал четыре участка в Серпуховском округе частной компании, причинив государству 62 млн рублей ущерба. Также ему вменяют получение около 9 млн рублей взяток, которые он брал на протяжении шести лет от директора департаментов спорта Серпуховского района Татьяны Гришиной. Он обвинения отвергает и считает свое преследование политически мотивированным.