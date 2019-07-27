Для военных моряков развернут самый большой Андреевский флаг

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В преддверии Дня Военно-морского флота России в Кронштадте на Якорной площади в субботу будет развернут самый большой в мире Андреевский флаг длиной 65 метров и шириной 43 метра, сообщает пресс-служба районной администрации.

Гигантский флаг Военно-морского флота России "распахнут" в качестве поздравления российских военных моряков. В мероприятии примут участие более тысячи военнослужащих, волонтеров и представителей общественных организаций Петербурга.

На месте проведения акции будет присутствовать эксперт "Книги рекордов России", который зафиксирует новый рекорд. Чтобы произвести флаг таких размеров, потребовалось сшить 70 полос ткани по 40 кв. м. каждая. Над этим в течение недели трудились 15 швей. Вес готового флага составил 300 кг. Для перевозки на грузовом автомобиле полотно пришлось сложить 70 раз.

"Установление рекорда состоится в рамках стартовых мероприятий по созданию туристско-рекреационного кластера "Кронштадт. Остров фортов" и призвано продемонстрировать грядущее превращение Кронштадта в новую точку туристического притяжения", - говорится в сообщении.