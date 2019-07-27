Поиск

Для военных моряков развернут самый большой Андреевский флаг

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В преддверии Дня Военно-морского флота России в Кронштадте на Якорной площади в субботу будет развернут самый большой в мире Андреевский флаг длиной 65 метров и шириной 43 метра, сообщает пресс-служба районной администрации.

Гигантский флаг Военно-морского флота России "распахнут" в качестве поздравления российских военных моряков. В мероприятии примут участие более тысячи военнослужащих, волонтеров и представителей общественных организаций Петербурга.

На месте проведения акции будет присутствовать эксперт "Книги рекордов России", который зафиксирует новый рекорд. Чтобы произвести флаг таких размеров, потребовалось сшить 70 полос ткани по 40 кв. м. каждая. Над этим в течение недели трудились 15 швей. Вес готового флага составил 300 кг. Для перевозки на грузовом автомобиле полотно пришлось сложить 70 раз.

"Установление рекорда состоится в рамках стартовых мероприятий по созданию туристско-рекреационного кластера "Кронштадт. Остров фортов" и призвано продемонстрировать грядущее превращение Кронштадта в новую точку туристического притяжения", - говорится в сообщении.

ВМФ Кронштадт

Новости

Трамп увидел надежды Ирана и Китая на победу Байдена в выборах

Трамп не винит Турцию за покупку С-400

Трамп не винит Турцию за покупку С-400

МИД Румынии подтвердил запрет на транзит военной техники из России в Сербию по Дунаю

МИД Румынии подтвердил запрет на транзит военной техники из России в Сербию по Дунаю

Страховщики назвали Грузию одной из самых безопасных стран для детского отдыха

Страховщики назвали Грузию одной из самых безопасных стран для детского отдыха

Наводнение в Иркутской области запомнилось россиянам больше остальных событий июля

Наводнение в Иркутской области запомнилось россиянам больше остальных событий июля

В Бельгии зафиксировали температурный рекорд - 41,8 градуса

В Бельгии зафиксировали температурный рекорд - 41,8 градуса

В аэропорту Гонконга началась очередная акция протеста

В аэропорту Гонконга началась очередная акция протеста

RT оштрафовали в Великобритании на 200 тысяч фунтов за предвзятость

КНДР пережила самый сильный экономический спад за последние 20 лет

КНДР пережила самый сильный экономический спад за последние 20 лет

ЦИК Украины объявил окончательные результаты выборов в Раду

ЦИК Украины объявил окончательные результаты выборов в Раду
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');