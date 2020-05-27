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Мэр ингушской столицы попал в больницу после ДТП

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Глава администрации Магаса Руслан Арсамаков получил травмы при автомобильной аварии, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" информированный источник.

"ДТП произошло в ночь со вторника на среду. Детали пока неизвестны. По информации, которая на текущий момент проверяется, причиной инцидента мог стать наезд на сооружение моста. Арсамаков получил травмы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, мэр ингушской столицы доставлен в больницу. Ему оказывается необходимая медпомощь.

На месте ЧП работают правоохранительные органы, которые выясняют обстоятельства произошедшего.

"Интерфакс" не располагает информацией из официальных источников по этому поводу.

20 сентября минувшего года мэр Магаса Беслан Цечоев покинул свой пост в связи с истечением срока полномочий. Горсовет утвердил его отставку.

В тот же день исполняющим обязанности главы столицы был назначен Магомет Марзиев.

19 октября Марзиев был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию. Исполняющим обязанности мэра Магаса был назначен Арсамаков. 13 ноября горсовет утвердил его в должности.

Ингушетия Магас Руслан Арсамаков

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