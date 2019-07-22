Сайт госуслуг с 29 октября запустит оформление убытков по ОСАГО по европротоколу

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - С 29 октября 2019 года через портал госуслуг можно будет оформлять убытки в ОСАГО, которые оформляются без вызова представителя дорожной полиции (по европротоколу). Об этом сообщила пресс-служба Банка России.

Все необходимые изменения будут внесены в правила ОСАГО и порядок обмена информацией в электронной форме при осуществлении ОСАГО, пообещал регулятор.

Участники ДТП будут в электронном виде подписывать извещение о ДТП, которое затем будет направлено страховщику автоматически. Страховая компания сможет проверить данные о заключенном договоре об ОСАГО в базах данных органов власти. Если у компании не будет такой возможности, она сможет затребовать копии документов у водителя.

Если данные страхователя не совпадут с информацией в государственных базах, страховщик будет прекращать оформление электронного полиса. В ЦБ считают, что это позволит снизить число попыток мошенничества со страховкой.

Водители, которым ДТП оформляют сотрудники полиции, не будут обязаны составлять извещения об аварии для страховщика. В этом случае все сведения зафиксируют автоинспекторы, сообщал ЦБ.

Регулятор также изменит бланки полиса ОСАГО: в нем не будет указана серия. Заключать договора на старых полисах можно будет до 1 февраля 2020 года.