Трехдневный траур объявят в Хабаровском крае из-за гибели детей в лагере

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В Хабаровском крае 24 июля объявят днем траура по детям, погибшим при пожаре в лагере "Холдоми", сообщила журналистам пресс-секретарь губернатора региона Надежда Томченко

По ее словам, траур продлится три дня, сейчас готовятся все необходимые документы.

Пожар в туристическом комплексе "Холдоми" произошел в ночь на вторник. В палаточном лагере на тот момент находились почти 200 детей в возрасте от 7 до 15 лет. В результате пожара погибли трое детей. Сейчас медики борются за жизнь мальчика, получившего серьезные ожоги.