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"Единая Россия" выступила против платных "курилок" в аэропортах

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Лидер фракции "Единая России" вице-спикер нижней палаты Сергей Неверов считает неправильной инициативу взимать плату за вход в курительные комнаты в аэропортах. По его мнению, такие предложения - это пиар.

Раннее Госдума приняла в первом чтении законопроект о возвращении "курилок" в транзитные зоны аэропортов.

Неверов пояснил, что смысл этого законопроекта - "чтобы свою потребность курильщик не реализовывал там, где не положено, например, в туалетах".

Кроме того, по его словам, в стоимость билетов входит аэропортовый сбор, который позволяет обеспечить чистым воздухом тех, кто не курит за счет того, что курильщики будут это делать в специальных местах.

Ранее "Известия" сообщили, что депутаты приготовят поправки к законопроекту о возвращении курилок в аэропорты, чтобы сделать их платными. Вход в курилку может стоить от 50 до 100 рублей.

Госдума Единая Россия

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