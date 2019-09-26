Басманный суд арестовал подозреваемых в похищении и убийстве раменского депутата

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы арестовал четырех мужчин, задержанных по подозрению в причастности к похищению и убийству в 2012 году депутата раменского районного заксобрания Татьяны Сидоровой и ее родственников. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Дмитрий Гусев, Дмитрий Барышников, Юрий Офицеров и Юрий Григорьев отправлены в СИЗО до 25 ноября. Гусев, замгендиректора подмосковной компании, по версии следствия был создателем преступного сообщества, остальные - его участниками.

Ранее были арестованы их подельники Дмитрий Хламкин, Лоретис Витаускас и Михаил Коровин. В СКР считают, что руководил преступной группой криминальный авторитет Олег Медведев (Шишкан). Мотивом убийства следствие считает разногласия между Медведевым и Сидоровой в отношении ее бизнеса.

Шишканова задержали в середине июля и арестовали по обвинению в том, что он занимает высшее положение в преступной иерархии. 26 июня в СКР и МВД сообщили, что задержали восемь подозреваемых в причастности к убийству Сидоровой. Кроме названных фигурантов среди них упоминался Эдуард Харьков. Задержания прошли в Псковской, Рязанской, Тверской и Московской областях. В МВД уточнили, что Медведев на допросах заявил, что подразделениями его ОПГ руководили Гусев, Харьков и другие.

В 2010 году созданная структура с учетом ее уровня организации, численности и материально-технической оснащенности позволили Медведеву взять под контроль Раменский район Подмосковья, заявила представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, Сидорову, которая была гендиректором ЗАО "Племзавод Раменское" и трех её родственников могли убить за отказ передать ОПГ земельные участки. Также группе вменяют нападение в 2014 году на предпринимателя, отказавшегося передавать часть прибыли от незаконного бизнеса, пострадавший скончался. Также участники ОПГ подозреваются в покушении на убийство мужчины в 2015 году и в ряде других преступлений. На незаконно полученные деньги Медведев и Гусев вместе с другими соучастниками создали ряд коммерческих организаций, установило следствие. Им также вменяют незаконное приобретение и хранение автоматов Калашникова и боеприпасов.

Сидорова вместе с мужем, сыном и сестрой пропала из своего коттеджа в феврале 2012 года. Приехавший за ней водитель обнаружил рядом с домом следы крови и вызвал полицию. По факту возбудили уголовное дело об убийстве и похищении человека. Тела пропавших до сих пор не нашли.