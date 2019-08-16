Адвокат украинских моряков до конца лета ждет ответа следствия на просьбу их отпустить

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Следствие до 26 августа даст ответ на ходатайство украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, которая попросила освободить 24 украинских моряков, рассчитывают их адвокаты. Об этом сообщил координатор защиты моряков Николай Полозов. Украинцев задержали после инцидента 25 ноября в Керченском проливе и обвинили в нарушении российской границы.

Ранее Денисова через МИД попросила следствие освободить всех моряков под ее поручительство и гарантии, что они будут посещать судебные заседания по их делу. По словам Полозова, это ходатайство рассматривается на общих условиях, поэтому у следствия есть месяц на его рассмотрение. Защита надеется на положительное решение, добавил адвокат.

Полозов также рассказал, что арестованным морякам на протяжении 8,5 месяцев не разрешили ни одного свидания, некоторым из них только разрешили телефонные звонки.

25 ноября 2018 года российские пограничники с применением оружия задержали в Керченском проливе украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", которые хотели пройти из Одессы в Мариуполь. В ФСБ заявили, что Киев не уведомил о проходе кораблей через Керченский пролив и расценили инцидент как провокацию. В Киеве считают, что в этой ситуации Россия нарушила Конвенцию ООН по морскому праву и двусторонний договор об использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Моряки были арестованы в Крыму и переведены в московский изолятор "Лефортово". Расследование их дела уже завершилось, сейчас их адвокаты изучают материалы следствия.