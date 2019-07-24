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Госдума разрешила россиянам охотиться с луком и арбалетом

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Госдума в среду приняла в третьем, окончательном чтении закон, который разрешает использовать на охоте лук и стрелы.

Соответствующие поправки в действующий закон об оружии предложили депутаты-единороссы Эрнест Валеев и Владислав Резник.

Согласно действующим нормам, сейчас на охоте запрещено использовать оружие, не отнесенное к охотничьему. Луки можно использовать только для занятия спортом.

Поправки предлагают отнести лук, а также арбалет, к холодному метательному оружию. Приобрести такое оружие можно будет только по охотничьему билету и при наличии разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия. Покупателям нужно будет предоставить справку об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием и сдать тест на наркотики и психотропные вещества.

По словам авторов поправок, их инициатива связана с тем, что в последнее время МВД фиксирует довольно много фактов использования холодного и метательного оружия в гражданском обороте.

Госдума

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