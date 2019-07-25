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В Тулуне начали эвакуацию из растрескавшейся после наводнения пятиэтажки

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - В Иркутской области сотрудники МЧС начали эвакуировать жильцов из пятиэтажного дома в пострадавшем от паводка Тулуне. В здании был затоплен первый этаж. 25 июля дом осмотрела комиссия, обнаружила, что по зданию пошли трещины, дом был признан аварийным, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

По мнению комиссии, наводнение повредило в здании капитальные конструкции.

В доме живет 132 человека. Их разместят у родственников и в пунктах временного проживания.

Паводок в Иркутской области начался в конце июня после обильных дождей. Стихийное бедствие затронуло десять муниципальных образований или 109 населенных пунктов с 10,8 тыс. жилых домов. В Тулуне наводнение прорвало защитную дамбу у реки Ия.

По последним данным, всего в регионе повреждения получили 14 428 жилых помещений, из них 4 217 признаны утраченными, а 10 211 требуется капитальный ремонт. Губернатор Сергей Левченко обещал обеспечить пострадавших жильем до октября 2020 года.

Тулун Иркутская область МЧС

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