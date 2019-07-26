Моряки с задержанного Украиной российского танкера вернулись домой

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Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Все члены экипажа российского танкера Neyma, задержанного на Украине, вернулись в Краснодар, сообщили "Интерфаксу" в пятницу международной федерации транспортных рабочих (ITF).

В компании "Альтомар Шиппинг", которой принадлежит судно, агентству уточнили, что моряки являются жителями Краснодарского края.

"С экипажем Nika Spirit все в порядке. Все они - десять человек - прилетели в Краснодар, все уже направляются каждый к себе домой. Они - жители Краснодарского края. Претензий к ним у украинской стороны нет", - сказал представитель компании.

Утром в пятницу борт с россиянами, вылетевший из Молдавии, приземлился в московском аэропорту "Домодедово".

Накануне Служба безопасности Украины сообщила о задержании российского танкера Neyma в порту Измаил. Киев считает, что именно это судно перекрыло Керченский пролив по время инцидента в ноябре 2018 года, когда российские пограничники задержали три украинских военных корабля.

Судно задержано, экипаж допросили и отпустили.