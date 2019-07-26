Врачи сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Актриса Инна Чурикова все еще находится в тяжелом состоянии. Об этом "Интерфаксу" рассказали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

"Состояние тяжелое, она лежит в отделении острых эндотоксикозов. Температура вчера вечером была 36,2, утром - 36,1", - сказал собеседник агентства.

18 июля актриса попала в больницу после падения во время спектакля в московском театре "Русская песня". Директор театра "Ленком" Марк Варшавер, в котором служит актриса, 20 июля сообщил, что врачи диагностировали у нее ушибы и Чурикова пробудет в больнице еще несколько дней.

Инна Чурикова - советская и российская актриса, народная артистка СССР (1991). С 1975 года - на сцене столичного "Ленкома". Играла в лучших постановках театра: "Тиле", "Гамлете", "Иванове", "Чайке" и "Женитьбе".

Чурикова- обладательница "Серебряного медведя" Берлинского кинофестиваля (1984) за "Лучшую женскую роль" в фильме "Военно-полевой роман".

Наиболее известные роли в кино: в фильмах своего мужа режиссера Глеба Панфилова - "В огне брода нет", "Начало", "Васса", "Тема" и "В круге первом". Снималась у Петра Тодоровского "Военно-полевой роман", Марка Захарова -"Тот самый Мюнхгаузен", Владимира Бортко - "Идиот", Владимира Меньшова - "Ширли-мырли", Андрея Кончаловского - "Курочка Ряба", Никиты Михалкова - "Утомленные солнцем 2".