В МИД РФ заявили, что история с русскими шпионами в Австрии закрыта

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - В Москве исходят из того, что "шпионский скандал" с Веной исчерпан, серьезного разговора по существу между Россией и Австрией по этой теме нет, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в МИД РФ.

"Весьма сожалеем, что находятся желающие реанимировать вброшенные в ноябре прошлого года " острый сюжет" о русских шпионах в альпийской республике, который в с австрийскими партнерами - в нашем понимании - закрыли", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

На Смоленской площади подчеркнули: "Характерно, что обвинения озвучиваются в пресловутом стиле "highly likely". Поскольку целью таких вбросов не является серьезный разговор по существу (иначе он велся бы по другим каналам), комментировать их смысла мы не видим" .

Полиция Зальцбурга в четверг сообщила, что власти Австрии разыскивают гражданина РФ Зайцева, который, по их данным, работает на российскую разведку. Там заявили, что прокуроры распорядились арестовать 65-летнего сотрудника российской военной разведки на основании европейских и международных ордеров на арест.

"Зайцев Игорь Егорович подозревается в том, что действовал в ущерб республике Австрия в пользу российской военной разведки ГРУ", - сообщалось на сайте австрийского МВД.

Западные издания сообщают, что выданный ордер относится к делу, о котором стало известно в ноябре 2018 года. Тогда австрийские СМИ опубликовали информацию о том, что бывший офицер, ныне пенсионер, во время 20-летней службы в австрийской армии занимался шпионажем в пользу России. Австрийские власти полагают, что он мог работать с российской разведкой в 1990-х годах и продолжал это делать вплоть до 2018 года.

По данным австрийской газеты Kurier, Зайцев родился в Москве. Власти Австрии предполагают, что в его случае речь идет о разглашении военной тайны и информации, которая является государственной тайной: в ходе расследования выяснилось, что бывший австрийский офицер, возможно, встречался с Зайцевым. Отмечалось, что в обмен на раскрытие информации австрийскому офицеру было предложили почти 30 тыс. евро.

В свою очередь адвокат подозреваемого австрийского офицера Михаэль Хофер утверждал, что его клиент никогда не контактировал с Зайцевым и отрицает причастность к шпионажу.