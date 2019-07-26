Поиск

В МИД РФ заявили, что история с русскими шпионами в Австрии закрыта

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - В Москве исходят из того, что "шпионский скандал" с Веной исчерпан, серьезного разговора по существу между Россией и Австрией по этой теме нет, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в МИД РФ.

"Весьма сожалеем, что находятся желающие реанимировать вброшенные в ноябре прошлого года " острый сюжет" о русских шпионах в альпийской республике, который в с австрийскими партнерами - в нашем понимании - закрыли", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

На Смоленской площади подчеркнули: "Характерно, что обвинения озвучиваются в пресловутом стиле "highly likely". Поскольку целью таких вбросов не является серьезный разговор по существу (иначе он велся бы по другим каналам), комментировать их смысла мы не видим" .

В миреВ Австрии взяли под стражу офицера, подозреваемого в шпионаже в пользу РФЧитать подробнее

Полиция Зальцбурга в четверг сообщила, что власти Австрии разыскивают гражданина РФ Зайцева, который, по их данным, работает на российскую разведку. Там заявили, что прокуроры распорядились арестовать 65-летнего сотрудника российской военной разведки на основании европейских и международных ордеров на арест.

"Зайцев Игорь Егорович подозревается в том, что действовал в ущерб республике Австрия в пользу российской военной разведки ГРУ", - сообщалось на сайте австрийского МВД.

Западные издания сообщают, что выданный ордер относится к делу, о котором стало известно в ноябре 2018 года. Тогда австрийские СМИ опубликовали информацию о том, что бывший офицер, ныне пенсионер, во время 20-летней службы в австрийской армии занимался шпионажем в пользу России. Австрийские власти полагают, что он мог работать с российской разведкой в 1990-х годах и продолжал это делать вплоть до 2018 года.

По данным австрийской газеты Kurier, Зайцев родился в Москве. Власти Австрии предполагают, что в его случае речь идет о разглашении военной тайны и информации, которая является государственной тайной: в ходе расследования выяснилось, что бывший австрийский офицер, возможно, встречался с Зайцевым. Отмечалось, что в обмен на раскрытие информации австрийскому офицеру было предложили почти 30 тыс. евро.

В свою очередь адвокат подозреваемого австрийского офицера Михаэль Хофер утверждал, что его клиент никогда не контактировал с Зайцевым и отрицает причастность к шпионажу.

МИД РФ Австрия

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: пятница, 26 июля

Минобороны РФ опровергло задержание Румынией транспорта с российской бронетехникой

В Госдуму внесли законопроект о "значимых информационных ресурсах"

Мусульмане провели акцию за строительство мечети в центре Екатеринбурга

Арестован предполагаемый убийца оппозиционной ЛГБТ-активистки в Петербурге

МИД РФ предупредил британские СМИ об ответных действиях после штрафа RT

15 врачей Минобороны добились повышения оклада по подложным документам

15 врачей Минобороны добились повышения оклада по подложным документам

После допроса в СК Соболь осталась свидетелем по делу

Хабаровский лагерь из-за арестов не сможет выплатить компенсации семьям погибших детей

Координатор штаба Навального зарегистрирован кандидатом в мэры Новосибирска

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');