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Почти на полтора метра поднялся уровень воды в районе Благовещенска

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Селемджа в районе затопленной Богословки Амурской области за сутки поднялся на два метра, в районе Благовещенска уровень реки Амур увеличился на полтора метра, сообщает региональное правительство со ссылкой на данные областного гидрометцентра.

"Гребень паводка смещается вниз по течению. В районе Богословки, по данным водпоста Усть-Ульма, за сутки вода поднялась на 196 см и превысила опасный уровень более чем на два метра. Продолжается быстрый подъем на Зее ниже впадения в нее Селемджи. На гидрологических постах Мазаново, Суражевка, Малая Сазанка, Белогорье вода вышла на подтопляемую пойму", - говорится в сообщении

В районе Благовещенска Зея поднялась за сутки на 113 см, на Амуре - на полтора метра, "запас" до отметок выхода воды на пойму на Зее - полметра, на Амуре - около метра.

В реке Селемдже наблюдается повышенный уровень воды, однако в районе наиболее пострадавшего населенного пункта - Норска - за ночь вода упала на 10 см.

В воскресенье прогнозируются сильные дожди на западе и юге области.

Благовещенск Амур

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