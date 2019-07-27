Путин на глубоководном аппарате отправился к затонувшей в годы войны подлодке

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в субботу начал глубоководное погружение в районе острова Гогланд на аппарате "C-explorer 3.11".

Цель погружения - затонувшая в годы Великой Отечественной войны подлодка Щ-308. Субмарина была обнаружена экспедицией Русского географического общества (РГО).

Путин давно интересуется подводными исследованиями и неоднократно принимал участие в экспедициях РГО.

Первый раз на борту батискафа Путин побывал в 2009 году - с помощью глубоководного аппарата "Мир" он совершил погружение на дно Байкала, чтобы ознакомиться с флорой, фауной и природными ресурсами уникального озера.

В 2013 году в Финском заливе Путин опускался в батискафе к месту затонувшего в 1869 году парусного винтового фрегата "Олег", а в 2015 году в Черном море погружался к затонувшему древнему судну, лежащему в районе Севастополя на 83-метровой глубине.

Кроме того, президент уже дважды пробовал себя в роли водолаза: в 2009 году на Байкале он погружался не только в батискафе, но и с аквалангом, а в 2011 году также с аквалангом исследовал дно Таманского залива, там, где затоплена часть античного города Фанагория.