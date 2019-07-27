Путин поделился впечатлениями от погружения на дно Финского залива

Президент России Владимир Путин на аппарате "C-Explorer 3.11" Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин рассказал, что погружение на дно Финского залива, которое он совершил в субботу, оставило у него яркие впечатления.

"Я не в первый раз погружаюсь под воду. Поэтому впечатления не от погружения, впечатления, скорее, от объекта, который мы видели (подлодка Щ-308 - ИФ)", - сказал глава государства журналистам, когда вышел из батискафа.

Путин сообщил, что не управлял батискафом во время погружения. По словам главы государства, сначала при спуске аппарата на дно поднялось облако ила, однако позже оно рассеялось, что позволило осмотреть подлодку со всех сторон.

Президент РФ рассказал, почему он спускается под воду и совершает полеты. "Делаю я это потому, что наши люди везде работают - и в воздухе, и под водой, и под землей. И я считаю, что должен побывать там, где работают наши российские граждане, специалисты, посмотреть, как они это делают, чтобы лучше понять цену тому, чему многие из этих людей посвящают свою жизнь", - сказал Путин.

"На земле много проблем. Чтобы их было поменьше, приходится и на высоту подниматься, и под воду опускаться", - добавил он.

Как сообщалось, в районе острова Гогланд на аппарате "C-explorer 3.11" Путин спустился к месту в Финском заливе, где лежит затонувшая в годы Великой Отечественной войны подлодка Щ-308.

Путин из подводного аппарата наблюдал за установкой на уцелевшее кормовое орудие подлодки мемориальной таблички. Пластиковую табличку формата А3 установил аквалангист из состава экспедиции Русского географического общества (РГО). На ней перечислен весь личный состав подлодки, даты закладки субмарины и ее гибели.