МЧС обещало увеличить группировку сил в зоне лесных пожаров

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Глава МЧС Евгений Зиничев принял решение увеличить силы и средства спасателей в зоне тушения пожаров в российских регионах.

Как уточнил первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян, прежде всего, это касается Единой государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, как наземной, так и воздушной.

В ведомстве признали, что сейчас для локализации очагов возгорания в лесах сил и средств недостаточно: только в трех регионах группировка должна быть усилена до 15 тыс. человек.

Чуприян подтвердил, что на данный момент угрозы населенным пунктам нет, но дым от пожаров распространяется на тысячи километров. Из-за задымления аэропорты вынуждены вносить изменения в расписание, жители городов жалуются на ухудшение самочувствия из-за плохой экологической обстановки.

По данным "Авиалесоохраны", крупнейшие в России лесные пожары зарегистрированы в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области на общей площади более 2,6 млн га, большая часть из них - в удаленной зоне.

При этом значительную их часть не тушат вообще. Так в пресс-службе минлесхоза Красноярского края сообщали, что удаленные лесные пожары в регионе, которые не угрожают населенным пунктам и объектам экономики, не тушат в связи с тем, что "прогнозируемые затраты в разы, иногда в десятки раз больше, чем возможный ущерб".