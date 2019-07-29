Что произошло за день: понедельник, 29 июля

Сибирь заволокло дымом от лесных пожаров, оппозиционеры арестованы за организацию субботней акции в Москве, Земля исчерпала ресурсы на 2019 год

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Красноярском крае и Иркутской области введен режим ЧС из-за пожаров. По данным "Авиалесоохраны", в этих двух регионах, а также в Якутии площадь лесных пожаров превысила 2,6 млн га. Ранее в интернете был начат сбор подписей в попытке привлечь внимание к возгораниям и задымлению Сибири. МЧС признало, что сил на тушение направлено недостаточно, и обещает увеличить группировку. Тем временем дым от пожаров в Иркутской области и Якутии добрался до Бурятии.

- Новый паводок в Тулуне будет менее масштабным, нежели разрушительное июньское наводнение. Говорить о критической ситуации нельзя, но ожидается, что уровень воды в реке Ия поднимется в пределах 10,5 метров. На трассе "Байкал" уже ограничили движение грузовиков из-за нового паводка, в подтопленном Байкальске прорвало канализацию и пришлось ограничить подачу воды.

- На акции 27 июля в Москве задержали 47 несовершеннолетних. Омбудсмен Евгений Бунимович сообщил, что всех их уже отпустили. Илья Яшин, а также Константин Янкаускас и Александр Соловьев отправлены под административный арест за организацию акции. До 27 августа арестован участник акции, бросивший урну в росгвардейца. Всего московские суды получили 203 протокола об административных нарушениях. Между тем в ЦИК заявляют, что все выдвиженцы в Мосгордуму, которым Мосгоризбирком отказал в регистрации, сохраняют шансы стать кандидатами.

- Владельцам электронных кошельков запретят анонимно пополнять их через терминалы. По данным РБК, положить деньги на "Яндекс.Деньги", "QIWI Кошелек", WebMoney, PayPal, VK Pay и другие можно будет только через банковский счет. В "Яндекс. Деньгах" уже заявили, что это не только ущемляет бизнес, но противоречит госстратегии повышения доступности финансовых услуг.

- Бывший замглавы ФСИН России Олег Коршунов приговорен к семи годам колонии общего режима. Он также должен будет заплатить 900 тысяч рублей штрафа по делу о хищении более 263 млн рублей бюджетных средств. Коршунов и проходивший с ним по делу Виталий Морусов также компенсируют ФСИН ущерб.

- Сегодня мир исчерпал ресурсы Земли на 2019 год. Человечество в понедельник, 29 июля, израсходовало воду, почву и воздух на год и с этого дня начинает жить "в долг". С каждым годом Всемирный день экологического долга наступает все раньше и раньше.