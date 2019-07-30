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Renault с августа поднимет цены на все модели в России

С начала года автопроизводитель поднимал цены трижды, но не на весь модельный ряд

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Renault с 1 августа повысит рекомендованные розничные цены на модели в России примерно на 1–2%. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на представителей трех дилерских компаний бренда, информацию о росте цен они получили от руководства Renault. Представитель компании на запрос издания не ответил.

По словам одного из дилеров, Renault Logan, который сейчас стоит от 569 000 рублей, подорожает примерно на 8000 рублей. Купе-кроссовер Arkana с нынешних 999 000 рублей может подорожать на 16-25 тысяч рублей, добавил собеседник издания. Причины повышения цен автопроизводитель не указал.

В январе компания подняла цены на 1,8% на новые Logan, Logan Stepway, Sandero и Sandero Stepway 2019 года производства в связи с повышением НДС с 18% до 20%. В мае автопроизводитель повысил цены в среднем на 0,5% на Duster, Logan, Logan Stepway, Sandero и Sandero Stepway.

Нынешнее повышение собеседники "Ведомостей" связывают с инфляцией. В отношении Arkana они отмечают, что модель запустили в продажу по заниженной цене и было понятно, что компания будет постепенно приближать ее к рыночной. Одновременно повысит цены основной конкурент Renault в России - "АвтоВАЗ", это сгладит негативный эффект для продаж, говорят они.

Renault Автоваз Logan

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