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Глава Минприроды полетит в Красноярск проверить положение горящей Сибири

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин 31 июля вылетит в Красноярск для контроля над ситуацией в связи с пожарами, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Ранее на совещании с вице-премьерами председатель правительства Дмитрий Медведев поручил главе Минприроды контролировать ситуацию с пожарами на месте.

При этом премьер подчеркнул, что борьба с пожарами - это компетенция региональных властей.

На совещании ранее Кобылкин доложил, что наиболее сложная обстановка сложилась в Красноярском крае, Якутии, Бурятии и Иркутской области. Всего, по его словам, площадь лесных пожаров с зонами контроля составляет 2,7 млн га, что на 12% больше уровня прошлого года.

В связи с этим в Красноярском крае и Иркутской области и частично в Бурятии введен режим чрезвычайной ситуации в лесах.

Несмотря на масштаб возгорания некоторые удаленные лесные пожары, если они не угрожают населенным пунктам и объектам экономики, не тушат. По мнению властей, затраты на тушение иногда в десятки раз больше, чем возможный ущерб от огня.

В то время как горят леса, города страдают из-за смога, некоторые крупные аэропорты вынуждены пересматривать расписание из-за неблагоприятных погодных условий.

Минприроды Дмитрий Кобылкин

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