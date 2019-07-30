Медведев велел губернаторам взять под личный контроль ситуацию с пожарами

Площадь лесных пожаров с зонами контроля составляет 2,7 млн га, что на 12% больше уровня прошлого года, сообщило Минприроды

Премьер РФ Дмитрий Медведев Фото: Reuters

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Премьер РФ Дмитрий Медведев заявил, что главы субъектов РФ должны взять под личный контроль ситуацию с пожарами в регионах.

Он согласился с главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным в том, что борьба с пожарами - это компетенция региональных властей. По словам премьера, надо "не говорить какие-то общие слова, показывать пальцем наверх, а лично заниматься этим вопросом".

Вместе с тем премьер признал, что регионы нуждаются в поддержке в борьбе с лесными пожарами. Он поручил Кобылкину вместе с другими коллегами, отвечающими за борьбу с пожарами, лично вылететь на места и посмотреть, как обстоят дела в регионах.

Медведев также поручил подготовить предложения и представить в правительство, чтобы усилить группировку по борьбе с пожарами и помочь тем регионам, которые находятся в наиболее сложной ситуации. Он отметил, что МЧС подобное предложение уже подготовило.

Как Минприроды оценивает ситуацию

Кобылкин отметил, что наиболее сложная обстановка сложилась в Красноярском крае, Якутии, Бурятии и Иркутской области. Всего, по его словам, площадь лесных пожаров с зонами контроля составляет 2,7 млн га, что на 12% больше уровня прошлого года. Он рассказал, что в тушении пожаров задействовано 95% личного состава Авиалесохраны и вся имеющаяся у нее техника.

Для предотвращения распространения огня из соседних регионов в Красноярский край уже переброшены 100 профессиональных десантников и еще 100 могут быть направлены из северо-западных регионов страны.

Министр заявил, что несмотря на предпринимаемы меры сохраняется угроза задымления населенных пунктов, однако на текущее утро превышения предельно допустимой концентрации дыма в воздухе не зафиксировано.

По словам Кобылкина, для сибирских регионов основной причиной пожаров в настоящее время является природный фактор - сухие грозы. Он отметил, что по состоянию на конец июля уже закуплено порядка 5 тыс. единиц техники, еще тясячу поставят до конца года.

Кобылкин заявил, что пострадавших в результате пожаров на данный момент нет.

Что говорят в МЧС

В свою очередь глава МЧС Евгений Зиничев доложил, что для тушения лесных пожаров на территории двух федеральных округов задействовано пять воздушных судов МЧС. В Красноярский край отправляется аэромобильная группировка ведомства из Хакасии и Кемеровской области.

В готовности к перебазированию находится 10 воздушных судов МЧС, в том числе семь самолетов и три вертолета, а также курсанты Сибирской пожарной спасательной академии и специалисты Сибирского спасательного центра МЧС.

По словам Медведева, пока непосредственной угрозы безопасности и жизни людей нет, однако "прогноз действительно сложный". "Нельзя допустить разрастания огня до границ населенных пунктов", - предупредил премьер.

В связи с этим он напомнил сложную ситуацию в 2010 году, когда пожары происходили по всей территории страны. Премьер велел принять все профилактические меры, "чтобы подобного рода ситуация не повторилась". Он также отметил, что ситуация с лесными пожарами требует скоординированных оперативных мер по линии как региональных властей, так и федерального центра.

Сибирь в огне

Как сообщалось, крупнейшие в России лесные пожары в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области охватили более 2,6 млн га, большая часть из них находится в удаленной зоне. Дым от пожаров дошел до Томской, Новосибирской и Кемеровской областей, а также Алтая, Хакасии и Бурятии. Дымка от пожаров в Сибири накрыла даже часть Казахстана.

При этом некоторые удаленные лесные пожары, если они не угрожают населенным пунктам и объектам экономики, не тушат. По мнению властей, затраты на тушение иногда в десятки раз больше, чем возможный ущерб от огня.

Такую позицию, в частности, разделяет губернатор Красноярского края Александр Усс. В интервью телекомпании "Афонтово" он назвал ситуацию в регионе сложной, но не критичной, и заявил, что во всем мире пожары на труднодоступных территориях тушатся естественным путем - дождями. По мнению губернатора, самолет МЧС Бе-200 с десятью тоннами воды проблем не решит, а затраты на его работу будут "огромными".

"Если у нас зимой холодная погода и возникает метель, никому же не приходит в голову топить айсберги, чтобы у нас было потеплее. Вот нечто похожее, думаю, применительно и к лесным пожарам. Дело не только в правительстве, дело в том, что это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а может, даже где-то и вредно", - цитирует губернатора НТВ.