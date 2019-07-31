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Лесные пожары в Красноярском крае начали тушить с воздуха

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Самолеты МЧС начали тушить лесные пожары на севере Красноярского края, сообщает в среду пресс-служба краевого Минлесхоза.

Отмечается, что самолет Бе-200 трижды слил воду на кромку сложного лесного пожара в Богучанском районе края. Локализацией огня на месте также занимаются наземные группы пожарных.

Решение использовать для тушения авиацию принято на совещании главы региона Александра Усса с руководством МЧС России, Рослесхоза и "Авиалесоохраны".

Ранее со ссылкой на региональное управление МЧС сообщалось, что по данным на утро среды в Красноярском крае зафиксированы 111 лесных пожаров на площади 1,07 млн га, их тушат 771 человек и 381 единица техники. В Богучанский район направлены два воздушных судна Бе-200, в готовности еще один самолет Бе-200 и вертолет Ми-8.

Ранее в Красноярском крае был введен режим ЧС из-за пожаров.

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Дым от лесных пожаров над спальным районом в КемеровеСмог над ЕнисеемДым над автодорогой "Енисей" в ХакасииСмог над КрасноярскомВозле сибирской деревни Сизая в Красноярском краеЗадымление в КрасноярскеСпутниковый снимок лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области
Дым от лесных пожаров над спальным районом в Кемерове
Красноярский край

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