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Минсельхоз подсчитал потери пчеловодов от массовой гибели насекомых

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В 25 регионах России, согласно данным на 29 июля, погибло 39,6 тыс. пчелосемей сообщает Минсельхоз. Это составляет 1,3% от их общего количества (3,09 млн пчелосемей).

В ряде регионов принято решение о компенсации потерь пчеловодов. В частности, в Липецкой и Курской областях будет возмещен ущерб, причиненный владельцам пасек. В Башкирии предусмотрено субсидирование до 50% затрат на приобретение пчелиных пакетов и пчеловодного инвентаря. В Алтайском крае, Татарстане, Ульяновской области меры господдержки на восстановление пчелосемей находятся в стадии разработки.

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Минсельхоз также сообщил, что вопрос о компенсации могут также решать путем привлечения к ответственности тех, кто будет признан виновным в неправильным обращением с пестицидами, которое привело к гибели пчел.

По данным ФГБНУ "Федеральный научный центр пчеловодства", на которые ссылается Минсельхоз, гибель насекомых могла быть вызвана ранней весной и высокой температурой, что привело к быстрому развитию вредителей. Применение инсектицидов с одним и тем же действующим веществом вызвало выработку резистентности к ним у каждого последующего поколения вредителей, в результате чего возникла необходимость использования других инсектицидов, которые наиболее опасны для медоносных пчел.

Возможно также нарушение инструкции по профилактике отравления пчел пестицидами. В числе причин также называется неосведомленность пчеловодов о проведении обработок, проведение обработок сельскохозяйственных культур в дневное время, в некоторых случаях с использованием авиационной техники.

Массовую гибель пчел отмечают в регионах Поволжья и Центральной России: Башкирии, Марий Эл, Татарстане, Удмуртии, Ульяновской, Курской и Тульской областях.

Минсельхоз

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