Поиск

Посольство РФ отклонило представление МИД Японии в связи с поездкой Медведева на Курилы

Посольство РФ отклонило представление МИД Японии в связи с поездкой Медведева на Курилы
Премьер-министр России Дмитрий Медведев
Фото: Пресс-служба правительства РФ/ТАСС

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Посольство РФ в Токио получило представление от МИД Японии в связи с поездкой премьер-министра РФ Дмитрия Медведева на остров Итуруп, сообщили "Интерфаксу" в российской дипмиссии в пятницу.

"Мы получили представление от японской стороны, которое было нами отклонено. Протест японская сторона не заявляла, скорее это было выражение недовольства", - пояснили в посольстве.

Ранее в пятницу Медведев посетил Итуруп - один из четырех южнокурильских островов, являющихся предметом территориального спора между Россией и Японией. Комментируя недовольство Токио, премьер РФ сказал: "Это наша земля, это субъект Российской Федерации, эти острова входят в Сахалинскую область".

29 июля глава японского МИД Таро Коно заявил, что власти выступают против поездки премьер-министра РФ Дмитрия Медведева на остров Итуруп. "Такие действия несовместимы с позицией нашего правительства", - заявил он на встрече с журналистами.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

Япония МИД РФ Дмитрий Медведев

Новости по теме

Новости

Судоходная отрасль стала нести миллиардные убытки из-за обмеления Волги

Судоходная отрасль стала нести миллиардные убытки из-за обмеления Волги

Обвиняемый в нападении 27 июля на росгвардейца сам служил в Росгвардии

Росгидромет предупредил о новых паводках на Дальнем Востоке

Памфилова назвала безответственными призывы на несанкционированные митинги

Памфилова назвала безответственными призывы на несанкционированные митинги

ФСБ предотвратила нападение на войсковую часть во Владимирской области

Восстановление сгоревших в Сибири лесов займет больше ста лет

Восстановление сгоревших в Сибири лесов займет больше ста лет

Крупные российские заемщики призвали Путина вмешаться в спор о кредитных рисках с ЦБ

Медведев поручил конфисковывать орудия незаконных рубок леса

МЧС проверит, был ли убийца сургутского полицейского сотрудником ведомства

МЧС проверит, был ли убийца сургутского полицейского сотрудником ведомства

Площадь лесных пожаров в труднодоступных местах Сибири увеличилась за сутки

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');