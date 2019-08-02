Посольство РФ отклонило представление МИД Японии в связи с поездкой Медведева на Курилы

Премьер-министр России Дмитрий Медведев Фото: Пресс-служба правительства РФ/ТАСС

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Посольство РФ в Токио получило представление от МИД Японии в связи с поездкой премьер-министра РФ Дмитрия Медведева на остров Итуруп, сообщили "Интерфаксу" в российской дипмиссии в пятницу.

"Мы получили представление от японской стороны, которое было нами отклонено. Протест японская сторона не заявляла, скорее это было выражение недовольства", - пояснили в посольстве.

Ранее в пятницу Медведев посетил Итуруп - один из четырех южнокурильских островов, являющихся предметом территориального спора между Россией и Японией. Комментируя недовольство Токио, премьер РФ сказал: "Это наша земля, это субъект Российской Федерации, эти острова входят в Сахалинскую область".

29 июля глава японского МИД Таро Коно заявил, что власти выступают против поездки премьер-министра РФ Дмитрия Медведева на остров Итуруп. "Такие действия несовместимы с позицией нашего правительства", - заявил он на встрече с журналистами.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.