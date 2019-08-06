Посла Японии пригласили в МИД РФ на фоне протестов Токио из-за поездки Медведева на Курилы

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Посол Японии Тоёхиса Кодзуки был приглашен во вторник в МИД России, где замглавы российского внешнеполитического ведомства Игорь Моргулов обратил его внимание на неприемлемость протестов Токио в связи с действиями России на Южных Курилах.

"С российской стороны было акцентировано, что комментарии официального Токио по поводу посещений этого района Сахалинской области представителями российского руководства, а также проведения там различных мероприятий, в том числе социально-экономической и оборонной направленности, граничат с попыткой вмешательства во внутренние дела России", - говорится в сообщении МИД РФ.

Одновременно Кодзуки была вручена нота с выражением решительного протеста в связи с фактами нарушений на южных Курилах, допущенных японскими участниками безвизовых обменов с островами. "Японской стороне было указано на необходимость добросовестного подхода к формированию безвизовых групп", - пояснили в МИД РФ.

Кодзуки обещал сообщить о сделанном ему представлении в Токио, заявили на Смоленской площади.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года.

Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

2 августа остров Итуруп посетил премьер РФ Дмитрий Медведев. МИД Японии назвал этот визит "крайне прискорбным" и "несовместимым с позицией Японии".