"Известия" рассказали о телефонном звонке Скрипаля семье

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль связывался по телефону с матерью, сообщает в пятницу газета "Известия".

Как рассказала газете Виктория Скрипаль, разговор произошел 26 июня и длился пять минут. В нем Сергей Скрипаль рассказал, что находится под наблюдением врачей из-за ухудшения самочувствия. Экс-сотрудник ГРУ также отметил, что не собирается возвращаться в Россию.

Виктория Скрипаль уточнила, что не связывалась с дочерью Сергея Юлией. Она предположила, что отец и дочь "содержатся в разных местах или же их настолько тщательно контролируют, что они без разрешения не могут сделать никакого шага".

4 марта 2018 года в Солсбери были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британские правоохранительные органы пришли к вывод, что их отравили разработанным в СССР нервнопаралитическим веществом "Новичок". Британское правительство возложило за это ответственность на российское государство.

2 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций в отношении России за инцидент с применением нервнопаралитического вещества "Новичок" в британском Солсбери. Трамп запретил американским банкам предоставлять какие-либо кредиты российскому правительству, кроме займов на закупки продовольствия, также потребовал блокировать финансовую или техническую помощь Москве со стороны международных институтов.