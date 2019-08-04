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Мэр Магаса забрал трех медведей из придорожного кафе

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Глава администрации ингушского Магаса Беслан Цечоев привез в город трех медведей, которых обнаружили в истощенном состоянии в клетке возле одного из кафе на трассе "Самара - Оренбург".

Как рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе мэрии, власти постараются обеспечить животным максимальный комфорт, пригласят ветеринаров, разработают рацион питания.

После реабилитации и полного выздоровления медведей попытаются вернуть в естественную среду обитания.

О планах Цечоева забрать медведей сообщала главред RT Маргарита Симоньян. Мэр связался с ней, увидев на канале репортаж о трех медведях, которых владелец запер в клетках у придорожного кафе в Оренбургской области и грозил "пустить на мясо".

Ранее, сообщали ингушские СМИ, власти Магаса отказались от размещения передвижных цирков из-за негуманного отношения к животным в подобных развлекательных местах.

Магас Ингушетия

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