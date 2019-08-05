Поиск

Генконсул США заявил о непричастности Америки к протестам в Екатеринбурге

Строительство храма в городе касается только россиян, считает Пол Картер

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - США, американское правительство и дипломаты не имели никакого отношения к протестам против строительства храма Святой Екатерины в сквере у Драмтеатра в Екатеринбурге. Об этом в интервью "Эху Москвы в Екатеринбурге" заявил генконсул США Пол Картер.

Он в курсе, что существует мнение, что протесты раздували Соединенные Штаты, но считает его неверным. По словам Картера, вопрос о церкви касается только россиян и это не дело США.

"Но, конечно, нас очень беспокоят вспышки насилия, которые могут происходить и происходят при подобных протестах, и мы считаем, что подобные вещи, конечно, должны решаться в ходе абсолютно мирных переговоров", - добавил генконсул.

Протесты в центре Екатеринбурга против строительства церкви начались 13 мая, послк того, как сквер на Октябрьской площади обнесли забором для стройки. Противники храма называли сквер излюбленным местом для прогулок горожан и выражали недовольство что их мнение не учли. На строительстве храма на этом месте настаивала епархия и частные инвесторы, выделившие деньги на проект. После серии акций и задержания около ста человек в ситуацию вмешался президент Владимир Путин, который предложил провести опрос.

Власти Екатеринбурга приостановили проект, начали готовить опрос и в какой-то момент исключили сквер у драмтеатра из перечня мест, где могут построить церковь. Предполагается, что опрос пройдет осенью 2019 года.

США Екатеринбург Пол Картер

Новости по теме

Новости

Суд арестовал блогера, призывавшего к расправам над детьми силовиков

Суд арестовал блогера, призывавшего к расправам над детьми силовиков

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Дело "Седьмой студии"

Театр "У Никитских ворот" попросил о помощи из-за возвращения на работу фигурантки дела "Седьмой студии"

Театр "У Никитских ворот" попросил о помощи из-за возвращения на работу фигурантки дела "Седьмой студии"

Источник в Минобороны опроверг сообщения о погибшем на складе в Красноярском крае

РФ начнет разработку ракет средней и меньшей дальности в случае начала их производства в США

РФ начнет разработку ракет средней и меньшей дальности в случае начала их производства в США

Жителей 100-тысячного Ачинска собрались эвакуировать из-за горящего склада с боеприпасами

Жителей 100-тысячного Ачинска собрались эвакуировать из-за горящего склада с боеприпасами

СК попросил об аресте блогера, призывавшего к расправам над детьми силовиков

Последовавшая за демонстрациями забастовка в Гонконге привела к транспортному коллапсу

Ребенок и трое взрослых пострадали из-за взрывов на складе боеприпасов под Красноярском

Два человека пострадали в районе взрывов на складе боеприпасов в Красноярском крае

Два человека пострадали в районе взрывов на складе боеприпасов в Красноярском крае
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');