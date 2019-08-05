Генконсул США заявил о непричастности Америки к протестам в Екатеринбурге

Строительство храма в городе касается только россиян, считает Пол Картер

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - США, американское правительство и дипломаты не имели никакого отношения к протестам против строительства храма Святой Екатерины в сквере у Драмтеатра в Екатеринбурге. Об этом в интервью "Эху Москвы в Екатеринбурге" заявил генконсул США Пол Картер.

Он в курсе, что существует мнение, что протесты раздували Соединенные Штаты, но считает его неверным. По словам Картера, вопрос о церкви касается только россиян и это не дело США.

"Но, конечно, нас очень беспокоят вспышки насилия, которые могут происходить и происходят при подобных протестах, и мы считаем, что подобные вещи, конечно, должны решаться в ходе абсолютно мирных переговоров", - добавил генконсул.

Протесты в центре Екатеринбурга против строительства церкви начались 13 мая, послк того, как сквер на Октябрьской площади обнесли забором для стройки. Противники храма называли сквер излюбленным местом для прогулок горожан и выражали недовольство что их мнение не учли. На строительстве храма на этом месте настаивала епархия и частные инвесторы, выделившие деньги на проект. После серии акций и задержания около ста человек в ситуацию вмешался президент Владимир Путин, который предложил провести опрос.

Власти Екатеринбурга приостановили проект, начали готовить опрос и в какой-то момент исключили сквер у драмтеатра из перечня мест, где могут построить церковь. Предполагается, что опрос пройдет осенью 2019 года.