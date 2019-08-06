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Найден один из двух пропавших без вести после взрывов под Ачинском

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Один человек все еще числится пропавшим без вести после пожара и взрывов на территории арсенала воинской части в Ачинском районе Красноярского края, сообщил журналистам губернатор региона Александр Усс во вторник после заседания оперативного штаба.

Также, по его словам, ранее пропавшим без вести считался еще один человек, но его уже нашли.

Как сообщил замглавы Минобороны РФ Дмитрий Булгаков, к тушению пожара на военном складе подключатся 10 военно-транспортных самолетов Ил-76 и вертолеты. "Сегодня к исходу дня должны решить вопрос с ликвидацией (пожара)", - добавил он.

В понедельник на складе в воинской части на западе Красноярского края загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам, начались взрывы. В результате ЧП пострадали 12 человек, шесть из них госпитализированы в состоянии средней тяжести, остальные лечатся амбулаторно.

В населенных пунктах в радиусе 20 км от взрывов, была объявлена эвакуация. На территории Ачинского, Назаровского района и города Ачинска введен режим ЧС.

Красноярский край Ачинск

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