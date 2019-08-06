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"Лахта Центр" в Петербурге переименовали в "Восточно-Европейские проекты"

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - "Газпром нефть" переименовала АО "Многофункциональный комплекс "Лахта центр" в АО "Восточно-Европейские проекты". Об этом свидетельствуют данные системы "СПАРК-Интерфакс".

В "Газпром нефти" пока не предоставили комментарий, в связи с чем произошло переименование.

"Лахта Центр" - многофункциональный общественно-деловой комплекс в Санкт-Петербурге площадью более 13 га. Его ядром станет штаб-квартира группы "Газпром" и компании "Газпром нефть". 87-этажная башня "Лахта Центра" является самым высоким зданием Европы.

Строительство небоскреба ведется с октября 2012 года. На май 2019 года завершены основные строительные работы, получено разрешение на ввод комплекса в эксплуатацию, ведутся внутренние отделочные и монтажные работы.

В начале года "Газпром" выкупил у "Газпром нефти" здание небоскреба - объект капитального строительства МФК "Лахта Центр". В настоящее время "Газпром" завершает расчеты с "Газпром нефтью" за небоскреб, полностью расчеты будут сделаны в 2020 году.

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