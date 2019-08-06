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Между Москвой и Белгородом начал курсировать скоростной поезд "Ласточка"

Между Москвой и Белгородом начал курсировать скоростной поезд "Ласточка"
Фото: Виталий Невар/ТАСС

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Скоростной электропоезд "Ласточка" начал курсировать по маршруту Москва-Белгород. Об этом сообщает во вторник пресс-служба ОАО "Российские железные дороги".

Из Москвы "Ласточка" будет отправляться ежедневно в 14:10, в Белгород поезд будет прибывать в 21:40. С вокзала в Белгороде поезд отправляется в 04:35 и прибывает в Москву в 12:07.

"Ласточка" состоит из пяти вагонов. Всего в поезде - 345 мест для пассажиров, пять туалетов. В отдельных вагонах предусмотрены места бизнес-класса, а также места для инвалидов-колясочников и пассажиров с животными. Весь состав оборудован видеомониторами и климатическими установками.

Дополнительный рейс на направлении Москва-Белгород было решено ввести после продления действующего маршрута Москва-Орел, сообщает РЖД,

Москва Белгород Ласточка РЖД

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