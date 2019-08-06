"Ласточки" запустят между Москвой и Тамбовом в первом квартале 2020 года

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - В первом квартале 2020 года запустят скоростной поезд "Ласточка" между Москвой и Тамбовом. Об этом сообщил вице-губернатор Тамбовской области Арсен Габуев на пресс-конференции во вторник.

По его словам, такая договоренность есть с ОАО "РЖД". Пробные рейсы могут состояться уже в конце 2019 года.

Отмечается, что участок пути от Мичуринска до Тамбова пока не электрифицирован, и состав будет идти на специальной тяге.

Продолжительность поездки по сравнению с обычными поездами уменьшится на три часа - с восьми до пяти.

Ранее сообщалось, что работы по электрификации участка Ртищево (Саратовская область) - Кочетовка (Тамбовская область) протяженностью 265 км начнутся в начале 2019 года. Общий объем необходимых инвестиций оценивается в 15,8 млрд рублей. Еще 7 млрд рублей нужны на обустройство внешнего электроснабжения. Срок реализации - 2018-2023 годы.