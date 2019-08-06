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В Туту.ру предупредили о росте цен на авиабилеты со среды на 2%

В Туту.ру предупредили о росте цен на авиабилеты со среды на 2%
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Авиабилеты за рубеж для россиян с 7 августа подорожают на 2%, сообщает сервис путешествий Туту.ру со ссылкой на резолюцию Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

"В ночь со вторника на среду в соответствии с резолюцией IATA курсы валют в системах бронирования составят: 1EUR = 72,5 RUB. Текущий курс, по которому выписываются билеты, - 71 рубль за евро. Для расчета в системе бронирования применяется курс ЦБ РФ по итогам торгов на понедельник с округлением до 50 копеек в большую сторону", - говорится в сообщении агрегатора.

В итоге авиабилеты за рубеж подорожают на 1,5 рубля на каждый евро, отмечают в Туту.ру. То есть на каждую тысячу евро стоимости билета путешественникам придется заплатить дополнительные 1,5 тысячи рублей.

"Пассажирам, определившимся с планами перелетов из России за рубеж, стоит поторопиться и приобрести билеты до полуночи со вторника на среду. Разницу заметят те, кто покупает авиабилет на дальнемагистральные рейсы, например, в США или Юго-Восточную Азию", - говорится в сообщении.

IATA

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