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Правительство запретило таможне хранить больше суток мясо, молоко и лишайники

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Правительство утвердило список товаров, которых нельзя хранить больше суток с момента задержания на таможне. Постановление о скоропортящихся продуктах опубликовано на портале правовой информации.

В перечень включены мясо и субпродукты, рыба, морепродукты, молочная и кисломолочная продукция, овощи, фрукты, ягоды, корнеплоды, мед и мицелий гриба. Также туда внесены срезанные цветы, ветки, корни, мхи и лишайники, предназначенные для декоративных композиций, мороженое и человеческая кровь.

В пояснительной записке к проекту постановления говорилось, что Таможенный кодекс ЕАС разрешает таможне хранить задержанные товары 30 календарных дней, если они не проходят по уголовным или административным делам. Исключение сделано для товаров, которые быстро портятся и срок хранения которых не может превышать 24 часов с момента задержания.

ФТС ЕАЭС Таможенный кодекс

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