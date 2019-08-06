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Три человека утонули в море в Сочи во время шторма

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - В Сочи три человека утонули в море во время шторма, порядка двадцати удалось спасти. Об этом сообщил во вторник агентству "Интерфакс" руководитель управления курортов и туризма администрации города Сергей Доморат.

По его словам, несмотря на предупреждения спасателей, отдыхающие решили искупаться во время шторма в пять баллов на "диких" пляжах и погибли.

По словам чиновника, "порядка 20 туристов удалось спасти благодаря службам, работающим на оборудованных пляжах".

В свою очередь, пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России сообщила, что сегодня спасатели обнаружили двух утонувших людей. Они погибли на необорудованном пляже в районе поселка Якорная Щель (Лазаревский район Сочи).

Водолазы искали их на расстоянии 10 метров о берега. Двух пострадавших - молодого человека 25 лет и ребенка - водолазы нашли на глубине около двух метров.

Ранее власти Сочи распространили сообщения о непогоде и шторме на море, предупредив туристов и горожан о возможных ЧП.

Сочи

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