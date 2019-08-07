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Эвакуированные из-за взрывов жители Ачинска начали возвращаться домой

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Первые 250 жителей Ачинска, эвакуированные из-за ЧП на складе боеприпасов, выехали домой на электропоезде из Красноярска, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе краевого правительства.

По информации Красноярской железной дороги, для этого был задействован резервный подвижной состав.

Пожар на складе пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам в Ачинском районе начался 5 августа, из-за огня снаряды начали взрываться. В результате ЧП, по последним данным, один человек погиб, восемь получили ранения.

Из населенных пунктов в радиусе 20 км от горящего арсенала эвакуировали около 16 тысяч человек. Детонация прекратилась только на следующий день, через несколько часов стало известно о ликвидации пожара.

Ачинск Красноярск

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