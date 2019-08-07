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В ингушском селе ввели режим контртеррористической операции

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Управление ФСБ по Ингушетии ввело режим контртеррористической операции (КТО) в сельском поселении Вознесенское Малгобекского района республики. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба.

Особый правовой режим действует с 4:30 по московскому времени.

Как сообщил информированный источник, в районе режима КТО сотрудникам правоохранительных органов было оказано вооруженное сопротивление, началась перестрелка.

Ингушетия

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