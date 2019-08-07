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Силовики в Ингушетии уничтожили боевика с бомбой мощностью 5 кг тротила

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Силовики убили боевика во время перестрелки в Малгобекском районе Ингушетии, где был введен режим контртеррористической операции (КТО). Боевое столкновение произошло на улице Пионерская в поселке Вознесенское.

У боевика было найдено самодельное взрывное устройство мощностью около 5 кг в тротиловом эквиваленте, три гранаты РГД и охотничий карабин "Сайга", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Установили личность убитого. По предварительной информации, это 38-летний местный житель, Павел Юрьевич Загилов 1981 года рождения, отметил собеседник агентства.

По его данным, бандит являлся сторонником запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство".

Позднее в информационном центре Национального антитеррористического комитета сообщили "Интерфаксу", что ликвидированный боевик занимался вербовкой жителей республики, чтобы создать террористическую ячейку. Как отмечается, у него были намерения совершить теракт и выехать в Сирию.

Боевику было предложено сложить оружие и сдаться властям, однако в ответ он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов, в результате чего был убит.

В НАК уточнили, что среди силовиков и гражданского населения пострадавших нет. Продолжаются необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

Ранее в оперативном штабе республиканского управления ФСБ сообщили, что с 4:30 в Вознесенском введен режим КТО. Как отмечалась, завязался бой после того, как силовикам было оказано вооруженное сопротивление.

Ингушетия

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