Женщина и двое детей погибли в ДТП с грузовиком в Саратовской области

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Три человека погибли в Саратовской области при столкновении автомобиля Kia с грузовиком.

Авария произошла в среду около 06:00 на 366 км автодороги "Сызрань-Саратов-Волгоград", в Красноармейском районе Саратовской области.

По предварительным данным, женщина и двое детей погибли. Мужчина и ребенок доставлены в больницу. В полиции отметили, что погибшие дети - двухлетняя девочка и пятилетний мальчик - перевозились без детских автокресел.

ДТП произошло, по предварительным данным, из-за того, что женщина-водитель уснула за рулем.