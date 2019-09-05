Автомобилистка сбила двух детей на "зебре" у школы под Волгоградом

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Двое детей пострадали в результате ДТП в четверг, 5 сентября, в городе Волжский Волгоградской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

"В 18:45 (17:45 по Москве - ИФ) женщина-водитель 1986 года рождения, управляя на большой скорости автомобилем ВАЗ-2106, на пешеходном переходе совершила наезд на двух мальчиков 2007 и 2010 годов рождения, которые переходили дорогу около школы", - говорится в сообщении.

В результате ДТП оба ребенка с травмами различной степени тяжести госпитализированы. На месте происшествия работают сотрудники полиции. По факту ДТП проводится проверка.