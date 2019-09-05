Поиск

Автомобилистка сбила двух детей на "зебре" у школы под Волгоградом

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Двое детей пострадали в результате ДТП в четверг, 5 сентября, в городе Волжский Волгоградской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

"В 18:45 (17:45 по Москве - ИФ) женщина-водитель 1986 года рождения, управляя на большой скорости автомобилем ВАЗ-2106, на пешеходном переходе совершила наезд на двух мальчиков 2007 и 2010 годов рождения, которые переходили дорогу около школы", - говорится в сообщении.

В результате ДТП оба ребенка с травмами различной степени тяжести госпитализированы. На месте происшествия работают сотрудники полиции. По факту ДТП проводится проверка.

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: четверг, 5 сентября

Навальный сообщил об обысках в ФБК

Навальный сообщил об обысках в ФБК

Разбор завалов на месте обрушения в Сергиевом Посаде займет не менее пяти часов

Глава СПЧ обещал изучить новый приговор по "дадинской статье"

К ФБК Навального подан иск на 1 млрд рублей

К ФБК Навального подан иск на 1 млрд рублей

Константин Котов приговорен к четырем годам колонии по "дадинской статье"

В ЦБ силовиков назвали самыми частыми жертвами мошеннических лотерей

Минобороны РФ опровергло сообщение о гибели российских военных в Сирии

Суд признал активиста Котова виновным по "дадинской" статье

Крупный бизнес займется строительством в пострадавших от паводка иркутских городах

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');