Площадь лесных пожаров в России за сутки увеличилась на 23 тысячи га

Лесные пожары в Богучанском районе Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - За минувшие сутки площадь лесных пожаров на востоке России выросла на 23 тысячи га, площадь пожаров на удаленных территориях, где тушение не ведется, выросла по сравнению с прошлыми сутками на 45 тысяч га. Об этом сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны в среду.

По данным региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 6 августа, в России ликвидировано 47 лесных пожаров на площади 3 614 га.

Наибольшее количество пожаров отмечено в Иркутской области, где тушат 78 пожаров на землях лесного фонда на площади 110 тыс. 82 га. За сутки площадь пожаров увеличилась на 13 тыс. га.

В Красноярском крае тушат 69 пожаров на землях лесного фонда на площади 46 тыс. 976 га. В Якутии спасатели борются с огнем на 15 пожарах на площади 1 тыс. 263 га.

Всего на территории России действует 180 лесных пожаров на площади 163 тыс. 175 га, что на 23 тыс. га больше по сравнению с прошедшими сутками.

На тушении лесных пожаров задействовано 3 795 человек, 492 единицы техники. На авиамониторинге - 45 воздушных судов, на тушении - 45 воздушных судов, сообщает Авиалесоохрана.

Площади лесных пожаров на удаленных и труднодоступных территориях, тушение которых не ведется на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, увеличилась за сутки на 45 тыс. га.

На этих территориях зафиксировано 273 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 2 419 065 га.

Наибольшее количество таких пожаров зафиксировано в Якутии - 101 на площади 915 тыс. га, в Красноярском крае - 42 пожара на площади 812 тыс. га, в Иркутской области - 54 пожара на площади, пройденной огнем, 570 тыс. га.