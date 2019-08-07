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Экс-главе волгоградского СК продлили срок ареста по ходатайству на имя другого фигуранта

Экс-главе волгоградского СК продлили срок ареста по ходатайству на имя другого фигуранта
Бывший начальник управления СК по Волгоградской области Михаил Музраев
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста бывшему руководителю волгоградского управления СКР Михаилу Музраеву, несмотря на то, что к заседанию было представлено ходатайство следствия на имя другого фигуранта дела о терроризме. Об этом в среду сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на защиту генерал-лейтенанта юстиции.

По словам адвокатов Музраева, о запланированном заседании по вопросу продления ареста им сообщили в пятницу, но материалы для ознакомления им сначала не дали, сославшись на секретность дела. Позднее выяснилось, что гриф "секретно" делу не присваивали, и документы защите Музраева все же показали.

"Тут и обнаружилось, что следователь просит продлить срок содержания в СИЗО не Михаилу Музраеву, а другому фигуранту уголовного дела - Владимиру Зубкову, - сказал адвокат Владимир Семенцов газете. - Но мы решили дождаться начала процесса, чтобы прояснить этот вопрос".

На заседании адвокаты потребовали вернуть документы следствию, так как они не относятся к вопросу продления ареста Музраеву, а также отпустить подзащитного, так как ходатайство о продлении срока содержания под стражей должно подаваться не менее чем за семь дней до его истечения. Следователь объяснил путаницу с документами "технической ошибкой", а представитель Генпрокуратуры оставил разрешение конфликта на усмотрение суда.

Ходатайство нашлось в материалах в отношении Зубкова, оно было подшито к делу и не подлежало изъятию, отмечает адвокат. Несмотря на это, вопрос о продлении срока содержания Музраева под стражей суд все-таки решил рассмотреть, на просьбу следствия было дано положительное решение. Семенцов заверил "Ъ", что обжалует решение Лефортовского суда как "вынесенное с грубейшими нарушениями норм УПК".

Как сообщалось, Музраев был задержан 10 июня по подозрению в покушении на жизнь главы Волгоградской области Андрея Бочарова, совершенном в 2016 году. Тогда было подожжено его домовладение.

По данным ЦОС ФСБ, целью преступной акции являлось устрашение главы региона за действия по отчуждению в муниципальную собственность центрального рынка Волгограда, находившегося в долгосрочной аренде у подконтрольных криминальному авторитету Евгению Ремезову коммерческих структур.

Генерал-лейтенант юстиции Музраев возглавлял управление с 2011 по декабрь 2018 года.

ФСБ Михаил Музраев

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