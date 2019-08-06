Владимир Мединский показал Квентину Тарантино Кремль

Американский режиссер Квентин Тарантино в Большом кремлевском дворце Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Глава Минкультуры РФ Владимир Мединский провёл экскурсию для голливудского режиссера Квентина Тарантино.

Министр вместе с режиссёром совершили прогулку по территории Московского Кремля. Об этом министр написал в соцсетях, где разместил видео совместной прогулки.

Визит режиссера в Москву связан с премьерой его нового, девятого фильма "Однажды в... Голливуде", который выходит в широкий прокат в России 8 августа.

Фильм Тарантино повествует о череде событий, произошедших в Голливуде в 1969 году. По сюжету, актер Рик Далтон (Леонардо ДиКаприо) и его дублер Клифф Бут (Брэд Питт) пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии.

Тарантино - американский кинорежиссер, сценарист, актер, кинопродюсер и кинооператор. Один из наиболее ярких представителей постмодернизма в кинематографе. Мировую известность получил после картины "Криминальное чтиво" (1994), которая принесла ему "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля, а также премии "Оскар" и "Золотой глобус" за лучший сценарий.