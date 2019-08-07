Автобус с туристами сорвался с обрыва под Новороссийском

Погибли не менее двух человек

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Рейсовый автобус и два автомобиля столкнулись под Новороссийском на трассе А-146, шесть человек спасены, судьба еще почти сорока неизвестна, сообщил в среду "Интерфаксу" информированный источник.

По его информации, есть погибшие и тяжело раненые, в том числе дети.

Спасатели извлекли из автобуса тела двоих детей и одного взрослого.

Пострадавшие заблокированы в искореженном автобусе.

Автобус принадлежал санаторию "Эллада", который находится на территории Анапы и в ведении Федеральной налоговой службы. Истоник сообщил, что в автобусе могли быть сотрудники ведомства.