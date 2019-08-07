Поиск

Автобус с туристами сорвался с обрыва под Новороссийском

Погибли не менее двух человек

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Рейсовый автобус и два автомобиля столкнулись под Новороссийском на трассе А-146, шесть человек спасены, судьба еще почти сорока неизвестна, сообщил в среду "Интерфаксу" информированный источник.

По его информации, есть погибшие и тяжело раненые, в том числе дети.

Спасатели извлекли из автобуса тела двоих детей и одного взрослого.

Пострадавшие заблокированы в искореженном автобусе.

Автобус принадлежал санаторию "Эллада", который находится на территории Анапы и в ведении Федеральной налоговой службы. Истоник сообщил, что в автобусе могли быть сотрудники ведомства.

Краснодарский край

Новости

Власти Кубани подтвердили гибель четырех человек в ДТП с автобусом

МВД назвало предварительную причину аварии автобуса под Новороссийском

МЧС уточнило количество погибших в автобусе под Новороссийском

Пять детей ранены при крушении автобуса под Новороссийском

Что произошло за день: среда, 7 августа

В "деле 27 июля" появилось 11 обвиняемых и 800 допрошенных

В "деле 27 июля" появилось 11 обвиняемых и 800 допрошенных

Памфилова допустила вынесение вотума недоверия главе Мосгоризбиркома

Памфилова допустила вынесение вотума недоверия главе Мосгоризбиркома

Минздрав заверил, что решит проблему закупок жизненно важных лекарств

Минздрав заверил, что решит проблему закупок жизненно важных лекарств

На восточном участке синей ветки московского метро прервано движение

Хищения в Минкультуры

Экс-замминистра культуры Пирумов освобожден по УДО по "делу реставраторов"

Экс-замминистра культуры Пирумов освобожден по УДО по "делу реставраторов"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');