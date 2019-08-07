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Пять детей ранены при крушении автобуса под Новороссийском

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Пять детей пострадали в аварии с автобусом в Новороссийске, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Двое из них находятся в тяжелом состоянии. По уточненным данным, в аварии погибли два человека. Ранее сообщалось о трех погибших: двух детях и одном взрослом. Источник полагает, что спасатели могут найти тела еще двоих погибших. Предположительно, они находятся под автобусом.

Региональный Минздрав сообщил, что 30 пострадавших доставлены в местные больницы. С частью пострадавших работают медики на месте аварии.

Туристический автобус санатория "Эллада", принадлежащего Федеральной налоговой службе, столкнулся с двумя автомобилями на трассе А-146 в среду вечером. Часть пассажиров остается заблокирована в искореженном кузове автобуса. В салоне находились более сорока человек. О людях в двух других автомобилях пока не сообщается.

Краснодарский край

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