МЧС уточнило количество погибших в автобусе под Новороссийском

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Два человека погибли в результате аварии с автобусом под Новороссийском, сообщили "Интерфаксу" в МЧС РФ.

Сообщение об аварии поступило в среду в 22:35. Под Новороссийском в районе поселка Верхнебаканский на трассе А-146 столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль.

Предварительно, в автобусе находилось 42 человека; двое погибли. По данным МЧС, в больницу направлен 21 человек. Региональный Минздрав сообщил, что госпитализированы 30 пострадавших.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что тела еще двух погибших могут находиться под автобусом. Их пока не удалось найти.