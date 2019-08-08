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МЧС уточнило количество погибших в автобусе под Новороссийском

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Два человека погибли в результате аварии с автобусом под Новороссийском, сообщили "Интерфаксу" в МЧС РФ.

Сообщение об аварии поступило в среду в 22:35. Под Новороссийском в районе поселка Верхнебаканский на трассе А-146 столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль.

Предварительно, в автобусе находилось 42 человека; двое погибли. По данным МЧС, в больницу направлен 21 человек. Региональный Минздрав сообщил, что госпитализированы 30 пострадавших.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что тела еще двух погибших могут находиться под автобусом. Их пока не удалось найти.

Краснодарский край Верхнебаканский

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