Спасатели начали поднимать упавший в обрыв под Новороссийском автобус

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Проводится операция по подъему сорвавшегося с обрыва под Новороссийском туравтобуса, сообщил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

"Продолжаются спасательные работы по автобусу, его сейчас поднимают, и тогда мы будем уже точно знать картину", – сказал Филиппов в эфире телеканала "Россия-24".

Автобус Hyundai столкнулся с автомобилем Volkswagen Touareg в среду вечером на шестнадцатом километре трассы "Новороссийск - Керчь". И автобус, и автомобиль упали в обрыв. В салоне автобуса находились более сорока человек. На момент написания текста власти Краснодарского края подтвердили гибель четырех человек, двое из которых дети. Еще 31 человек госпитализирован в городскую больницу №1 Новороссийска, 16 из них дети. О пассажирах Volkswagen пока не сообщается.